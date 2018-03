Auch neue Diesel-Fahrzeuge der Schadstoffklasse 6 könnten nach einem Magazinbericht von etwaige Fahrverbote in Städten betroffen sein. Entsprechende Befürchtungen gebe es in der Bundesregierung wegen ähnlich schlechter Abgaswerte dieser Autos im Vergleich zu älteren Diesel-Fahrzeugen, berichtete das Magazin "Der Spiegel" am Freitag vorab.

Den vollständigen Artikel lesen ...