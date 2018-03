Mainz (ots) -



Manuel Haase hat mit seinem Video "Programm: Existenzkrise" eine Szene von YouTuber DeChangeman weiterentwickelt und den Cash & Quote Award des Monats Februar gewonnen. Er erhält ein Preisgeld von 2000 Euro, sein Video wird außerdem in diesem Jahr auf dem Sendeplatz des Kleinen Fernsehspiels im ZDF ausgestrahlt. Die Vorauswahl der fünf besten Videos traf die Jury, die aus der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel sowie der "European Web Video Academy" besteht.



Am Freitag, 2. März 2018, geht der Cash & Quote Award in die nächste Runde. Zusammen mit der verantwortlichen ZDF-Redaktion der sechsteiligen Serie "Bad Banks" (ab Samstag, 3. März 2018, 21.45 Uhr im ZDF und bereits jetzt in der ZDFmediathek), die in der Welt der Hochfinanz spielt, sucht ZDI talents Ideen zum Thema Erfolg. Bedeutet Erfolg, reich und berühmt zu sein? Oder muss man Erfolg ganz anders messen - in Freizeit, in der Anzahl der Freunde oder in Gesundheit? Creator können ihre Beiträge wieder in jeder Form einreichen: als journalistischen Beitrag, Sketch oder Statement vor der Kamera, als Spiel mit Identitäten im Kurzfilm, als Animation oder Song. Bis Donnerstag, 15. März 2018, können Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Videos über https://talents.zdf.de hochladen.



