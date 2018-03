BERLIN (dpa-AFX) - Am neuen Hauptstadtflughafen BER sieht auch der Aufsichtsrat Bedarf, weiteres Steuergeld in das Milliardenprojekt zu stecken. Das Kontrollgremium gab am Freitag Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup grünes Licht für entsprechende Verhandlungen mit den Flughafen-Eigentümern Berlin, Brandenburg und dem Bund. Lütke Daldrup sieht von 2020 an eine Finanzlücke von bis zu 770 Millionen Euro, von denen nur etwa 400 Millionen Euro durch Kredite gedeckt werden könnten.

Derzeit liegt der Finanzrahmen für das Projekt bei 6,5 Milliarden Euro und damit etwa drei Mal so hoch wie beim ersten Spatenstich 2006. Dazu trugen Planungsfehler und Baumängel bei, aber auch Erweiterungen des Vorhabens. Die neue Finanzlücke ergibt sich daraus, dass die Eröffnung kürzlich ein weiteres Mal verschoben wurde - von 2018 auf 2020./bf/DP/stw

AXC0256 2018-03-02/18:14