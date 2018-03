Der Wiener Rentenmarkt hat am Freitagnachmittag eine etwas festere Tendenz gezeigt. Zum Wochenausklang stehen den starken Kursverlusten an den internationalen Börsen damit europaweit rückläufige Renditen bei den Festverzinslichen gegenüber.Am Freitag standen nur Konjunkturdaten geringer Relevanz zur Veröffentlichung an. ...

