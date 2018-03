An der Wiener Börse verblasste am Freitag jeder Hoffnungsschimmer auf Stabilität. Bei gutem Volumen schloss die heimische Börse klar schwächer. Der Leitindex ATX fiel gegenüber dem Donnerstag-Schluss (3.448,50) um 59,92 Punkte oder 1,74 Prozent auf 3.388,58 Zähler. Gegenüber Ultimo 2017 liegt der ATX per heute 31,56 Punkte ...

