Die Abgeordneten des Bundestages beklagen zu wenig Informationen der Regierung zum Hacker-Angriff auf Bundesnetze. Das BSI fordert mehr Zugriffsrechte.

Teile des Parlaments fühlen sich weiterhin unzureichend informiert über den erfolgreichen Hacker-Angriff auf die IT-Systeme der Bundesregierung.

Am Freitagmorgen hatten sowohl der Innenausschuss als auch der Digitalausschuss des Bundestages in einer Sondersitzung getagt, Vertreter des Bundesinnenministeriums, des Bundesverfassungsschutzes und des für die Sicherheit der Bundes-IT zuständige Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beantworteten die Fragen der Abgeordneten. Einen Antrag auf eine Sondersitzung des Digitalausschusses am Donnerstag war jedoch abgelehnt worden.

"Wir müssen in der nächsten Sitzungswoche weitergehend informiert werden", forderte Manuel Höferlin, digitalpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich diese Woche geweigert, dem Parlament ausreichend Gelegenheit für Fragen zu geben. Eine ...

