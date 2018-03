Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum vierten Mal in Folge nachgegeben und dabei das Abwärtstempo der vergangenen Tage noch beschleunigt. Im Wochenvergleich gab der Leitindex SMI damit zum zweiten Mal in diesem Jahr um über 3% nach. Der Berichtstag startete bereits mit tieferen Kursen, im Handelsverlauf weiteten sich diese aber mehr und mehr aus und der SMI fiel schliesslich auf ein neues Jahrestief. Geprägt wurde das Geschehen nebst der Angst vor steigenden Zinsen nun auch noch von der Aussicht auf einen drohenden Handelskrieg, nachdem US-Präsident Donald Trump am Vortag Strafzölle für Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt hatte.

Weltweit wurden daraufhin Gegenmassnahmen in Aussicht gestellt, während Trump auf Twitter weiteres Öl ins Feuer goss. Das Thema Protektionismus statt Globalisierung sei zwar nicht neu, hiess es in Marktkreisen, aber mit den Aussagen Trumps habe es neue Aktualität erhalten. Der neue US-Notenbankchef Jerome Powell hatte zwar am Vortag zumindest mit Blick auf Zinsängste die Märkte zu beruhigen versucht. Die Investoren erwarten aber gleichwohl weiter vier statt drei Zinsanhebungen des Fed im laufenden Jahr. Zu einer gewissen Verunsicherung trugen zudem auch die für das Wochenende angesagten politischen Themen in Europa bei, wie etwa die Wahlen in Italien.

Der Swiss Market Index (SMI) gab schliesslich 1,86% nach auf 8'628,51 ...

