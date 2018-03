Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag kräftig nach unten. Themen, die für Verunsicherung sorgen, gibt es im Moment viele. Die anstehenden Wahlen in Italien, der SPD-Mitgliederentscheid zur erneuten großen Koalition und nun auch noch ein möglicher globaler Handelskonflikt. Diesen könnte US-Präsident Donald Trump mit seinen geplanten Zöllen auf Stahl- und Aluminium-Importe auslösen. Die Wellen schlagen im Vorfeld bereits hoch und die Aktienmärkte reagieren geschockt auf den Einzug des Protektionismus ins Weiße Haus. Der DAX schloss 2,3 Prozent leichter bei 11.914 Punkten.

Stahlwerte unter Druck

Größter Verlierer im DAX waren Thyssenkrupp mit einem Abschlag von 4,1 Prozent, Salzgitter gaben im MDAX um 5,2 Prozent nach. An der Börse wird davon ausgegangen, dass der billige China-Stahl schon bald seinen Weg nach Europa findet, wenn ihn die Zölle in den USA zu teuer gegenüber dem US-Stahl werden lassen. Das belastet über kurz der lang dann die Gewinne der europäischen Unternehmen aus der Stahlbranche. Sollten weitere Zölle folgen, dürfte der freie Welthandel in den Grundfesten erschüttert werden. Einem Währungskrieg könnte dann ein Handelskrieg folgen.

Aber auch die Banken standen unter Druck. Sie leiden immer darunter, wenn es an der Börsen sehr volatil zugeht. Zudem gibt es immer wieder Hiobsbotschaften vom Deutsche-Bank-Großaktionär HNA, in Folge muss hier mit weiteren Verkäufen gerechnet werden. Commerzbank verloren 3,6 Prozent, für Deutsche Bank ging es um 3,1 Prozent nach unten.

Vergleichsweise gut hielten sich die Immobilienwerte, da sie ihr Geld hauptsächlich in Deutschland verdienen. Auch der SDAX hielt sich mit einem Abschlag von 1,7 Prozent gut, da die kleineren Unternehmen von einem möglichen globalen Handelskonflikt weniger betroffen wären. Die Aktie von Hypoport verlor nach Zahlenausweis 5,4 Prozent. Das EBIT lag mit 23 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahresniveau, hier hatte das Unternehmen mehr versprochen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 123,5 (Vortag: 116,6) Millionen Aktien im Wert von rund 5,28 (Vortag: 5,19) Milliarden Euro. Es gab 2 Kursgewinner und 28 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.913,71 -2,27% -7,77% DAX-Future 11.960,00 -1,60% -6,94% XDAX 11.964,37 -0,85% -6,97% MDAX 25.224,57 -2,20% -3,73% TecDAX 2.482,44 -3,11% -1,84% SDAX 11.714,20 -1,70% -1,45% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,60 -46 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2018 11:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.