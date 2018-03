Bonn (ots) - Unabhängig vom Ausgang des Mitgliedervotums scheint eines klar: Die SPD steht vor zukunftsweisenden Weichenstellungen. Personell und vor allem inhaltlich müssen in den kommenden Tagen und Wochen tiefgreifende Entscheidungen getroffen werden: Welchen Kurs nehmen die Sozialdemokraten? Wer wird künftig eine wichtige Rolle spielen? Was bedeutet der Mitgliederentscheid für die innere Geschlossenheit der Partei?



Diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit ihren Gästen:



- Klaus von Dohnanyi, SPD, Ehem. Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg



- Jan Korte, Die Linke, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion



