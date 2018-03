Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") gab heute bekannt,

dass Weatherford International Ltd., eine von Steuerbefreiungen auf

den Bermudas profitierende indirekte, hundertprozentige

Tochtergesellschaft des Unternehmens ("Weatherford Bermuda")

beabsichtigt, alle ausstehenden 2019-Anleihen (CUSIP-Nr. 947075 AF4)

(die "Anleihen") am 31. März 2018 (dem "Rückzahlungstermin")

zurückzukaufen. Der Rücknahmepreis wird dem höheren der folgenden

Beträge entsprechen: (A) 100,0% des Nennbetrags der Anleihen, plus

bis zum Rückzahlungstermin (ausschließlich des Rückzahlungsdatums)

aufgelaufene und unbezahlte Zinsen bzw. (B) Summe der aktuellen Höhe

der verbleibenden geplanten Tilgungs- und Zinszahlungen

(ausschließlich der ab dem Rückzahlungstermin anfallenden Zinsen),

auf halbjährlicher Basis zum angepassten Treasury-Satz (gemäß

Definition in den Bedingungen für die Schuldverschreibungen) auf den

Rückzahlungstermin diskontiert (ausgehend von 360 Tagen und zwölf

Monaten mit je 30 Tagen pro Jahr), plus 50 Basispunkte, zzgl.

aufgelaufener und unbezahlter Zinsen, ausschließlich des

Rückzahlungsdatums ("Rücknahmepreis"). Der Rückkaufbetrag ist am 2.

April 2018 fällig und zahlbar, also am ersten Werktag nach dem

Rückzahlungstermin.



OFFIZIELLE RÜCKKAUFMITTEILUNG UND ZUSATZINFORMATIONEN



Deutsche Bank Trust Company Americas, Treuhänder und Zahlstelle

für die Anleihen, wird postalisch an alle eingetragenen Inhaber eine

schriftliche Mitteilung über die Rücknahme versenden. Weitere

Informationen zum Rückkaufverfahren können postalisch von DB Services

Americas, Inc., 5022 Gate Parkway Suite 200 MS JCK01-0218,

Jacksonville, FL 32256, oder telefonisch unter 1-800-735-7777

angefordert werden.



INFORMATIONEN ZU WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC



Weatherford ist eines der größten multinationalen Unternehmen im

Bereich der Ölfeld-Dienstleistungen, das innovative Lösungen,

Technologien und Dienstleistungen für die Erdöl- und Erdgasindustrie

bereitstellt. Das Unternehmen ist in etwa 90 Ländern tätig und

verfügt über ein Netzwerk von rund 880 Standorten, unter anderem für

Fertigung, Wartung, Forschung und Entwicklung sowie

Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund 29.200 Mitarbeiter.



PROGNOSEN



Die vorliegende Pressemitteilung enthält nach bundesgesetzlicher

Definition zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich jener zur

Rückzahlung von Anleihen durch das Unternehmen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie

"davon ausgehen", "erwarten", "prognostizieren", "schätzen",

beabsichtigen", "planen", "würden", "sollten", "könnten", "werden"

und ähnlichen Ausdrücken erkennen, obwohl nicht alle Prognosen diese

Identifikatoren enthalten. Aussagen dieser Art unterliegen

wesentlichen Risiken und Ungewissheiten und basieren auf Vermutungen.

Bekannte wesentliche Faktoren, die sich auf Prognosen auswirken und

die tatsächlichen Unternehmensergebnisse beeinflussen könnten, werden

unter den Risikofaktoren im Jahresbericht des Unternehmens für das am

31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr im Formular 10-K erläutert

und können gegebenenfalls zeitweise in anderen Einreichungen bei der

SEC enthalten sein. Außer in dem Ausmaß, das von staatlichen

Wertpapiergesetzen gefordert wird, lehnt Weatherford jede

Verpflichtung ab, Prognosen in Presseveröffentlichungen zu

korrigieren oder zu aktualisieren, sei dies aufgrund neuer

Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.



Kontaktpersonen für

Investoren:

Christoph Bausch +1.713.836.4615

Executive Vice

President und Leiter

Finanzen (CFO)

Karen David-Grün +1.713.836.7430

Vice President -

Investorenbeziehungen,

Corporate Marketing

und Kommunikation



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_internat

ional_logo.jpg



Originaltext: Weatherford International plc

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100056305

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100056305.rss2