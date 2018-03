In ihrer dritten Grundsatzrede zum Brexit drückte sich die britische Regierungschefin davor, klare Position zu beziehen. Theresa May steuert ihr Land damit ins Verderben - oder in die Arme der Labour-Partei.

Der Brite, so ein häufig zitiertes Klischee, lernt schon aus Prinzip keine Fremdsprachen. Will er Sprachbarrieren und Kommunikationsprobleme im Ausland überwinden, so spricht er einfach lauter: auf Englisch. Diese wenig erfolgreiche Methode nutzt auch Premierministerin Theresa May in ihrem Umgang mit der EU. In ihrer mit Spannung erwarteten Grundsatzrede mit dem Titel "Our Future Partnership", in der sie ihre Pläne für die wirtschaftlichen Beziehungen zur EU nach dem Brexit skizieren wollte, mangelt es erneut an klaren Positionen und konkreten Vorschlägen, die sich an der Realität orientieren.

Stattdessen dominiert das Wunschdenken - wieder einmal.

So propagierte sie nun eine ganz neue Zoll-Partnerschaft mit der EU, von der man nicht weiß, was sie umfassen würde. May beließ es dabei zu sagen, sie wolle ein Zoll-Abkommen mit der EU abschließen, das Grenzkontrollen überflüssig macht. Schlechte Nachrichten also für die britische Wirtschaft und für die Unternehmen, die im Vereinigten Königreich Geschäfte machen. Denn der Countdown zum Brexit in rund einem Jahr läuft unerbittlich an. Die Ungewissheit wird für die Firmen also zu einem immer größeren Problem. Und ein harter Brexit ohne Vereinbarung immer wahrscheinlicher. Großbritannien ist Deutschlands drittwichtigstes Zielland für Exporte.

Vor allem in der heiklen Grenzfrage zwischen Nordirland und der Republik Irland hatte May nichts Neues anzubieten. Allerdings lehnte sie den Vorschlag der EU, Nordirland nach dem Brexit unter Umständen weiterhin in der Zollunion zu belassen, kategorisch ab, da dies die Integrität des Vereinigten Königreichs gefährden würde. Unklar bleibt, wie London Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindern will. May drückte sich davor, Stellung zu beziehen. Die Verantwortung, eine Lösung zu finden liege nicht nur bei Großbritannien, sondern müsse gemeinsam erarbeitet werden, erklärte sie. Eine Aussage die in Dublin und Brüssel kaum zufrieden stellen wird.

Gleichzeitig blieb sie dabei, Großbritannien werde sowohl den EU-Binnenmarkt als auch die Zollunion verlassen, sie wünsche sich danach aber "eine tiefe und breitangelegte Partnerschaft" mit möglichst wenig Handelsschranken. Eine umfassende enge Beziehung vom Vereinigten Königreich zur Gemeinschaft liege auch im Interesse der EU. Doch die Regierungschefin blieb auch hier viele Antworten schuldig.

Wie ein Roter Faden zog sich stattdessen die altbekannte Forderung nach einem maßgeschneiderten Deal - im Klartext - Rosinenpickerei - durch ihre Rede. Sie will keines der bestehenden Modelle für eine Partnerschaft mit der EU übernehmen, weder ...

