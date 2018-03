Veränderungen im Vorstand der GESCO AG

DGAP-Ad-hoc: Gesco AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie Veränderungen im Vorstand der GESCO AG 02.03.2018 / 18:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Wuppertal, 02.03.2018 - Der Aufsichtsrat der im Prime Standard notierten GESCO AG hat heute einvernehmlich mit Herrn Dr. Eric Bernhard entschieden, seinen am 31.12.2018 auslaufenden Anstellungsvertrag als Vorstandsvorsitzender nicht zu verlängern.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Nach den von Dr. Bernhard eingeleiteten Veränderungsprozessen sieht der Aufsichtsrat die strategische Neuausrichtung der GESCO-Gruppe als abgeschlossen an. Für die weitere Entwicklung der Gruppe setzt der Aufsichtsrat auf einen Industriemanager mit langjähriger operativer Führungserfahrung in mittelständischen Produktionsunternehmen. Dieser neue Vorstand wird sein Amt spätestens zum 1. Januar 2019 antreten. Da er sich aktuell noch in Verhandlungen im Hinblick auf ein mögliches früheres Ausscheiden aus seinem derzeitigen Arbeitsverhältnis befindet, hat der Aufsichtsrat mit ihm Vertraulichkeit bezüglich seiner Person vereinbart. Sobald diese Fragen geklärt sind, wird die GESCO AG darüber im Rahmen einer Pressemitteilung informieren.

Investor Relations · Oliver Vollbrecht Tel. 0202 24820-18 · Fax 0202 24820-49

E-Mail: info@gesco.de · Internet: www.gesco.de

