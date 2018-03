Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Union wird mit Gegenmaßnahmen auf die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium reagieren. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte am Freitag, dass Abgaben auf Harley-Davidson-Motorräder, Bourbon und Levis-Jeans geplant seien.

"Wir können nicht einfach zur Seite blicken, wir dürfen nicht naiv sein", sagte Juncker in einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz im Vorfeld einer Veranstaltung in Hamburg. Die von der Europäischen Union ergriffenen Vergeltungsmaßnahmen würden mit den Regeln der Welthandelsorganisation in Einklang stehen.

Laut einem EU-Vertreter würden die Gegenmaßnahmen der EU Abgaben auf amerikanische Produkte von bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar bedeuten.

Auf die Frage, ob die von Trump angekündigten Zölle und die nun von der EU geplanten Gegenmaßnahmen in einem Handelskrieg münden würden, sagte Juncker: "Ich nehme das Wort Handelskrieg nicht gerne in the Mund, aber ich kann nicht erkennen, inwiefern das nicht Teile von kriegsähnlichem Verhalten sind." Vorrangiges Ziel für ihn sei die Verteidigung europäischer Arbeitsplätze. "Wir müssen Maßnahmen ergreifen", so Juncker.

