chinesischer Technologieriese in Europa auf dem Vormarsch: Alibaba will offenbar das Cloud-Angebot auf dem europäischen Kontinent ausbauen. Dies kündigte die größte IT-Firmengruppe aus dem Reich der Mitte vor Kurzem im Zuge einer Pressemitteilung an.

Alibaba will erfolgreiche Cloud-Produkte nach Europa bringen

So habe man vor, in anderen Märkten erfolgreiche Cloud-Produkte auch in Europa an den Start zu bringen. Bereits seit 2016 forciert Alibaba das Geschäft ... (Marco Schnepf)

