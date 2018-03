In der Gesprächsrunde nach der Grundsatzrede von Theresa May zum EU-Austritt stellt die Handelsblatt-Korrespondentin die entscheidende Frage.

Es sind wenige Worte, die Premierministern Theresa May kurz aus der Fassung und Handelsblatt-Korrespondentin Kerstin Leitel viel Zuspruch bringen. "Do you think, Brexit is all worth it?" - Ist es das wert? - will die Journalistin von May wissen, die in ihrer Brexit-Rede erstmals auch auf die Nachteile eines EU-Austritts zu sprechen gekommen ist.

May, von der Frage überrascht, muss kurz lachen, bevor sie antwortet: "Soll das heißen, ...

