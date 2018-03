Berlin (ots) - Die Briefe sind eingeworfen, die Hochleistungsschlitzmaschinen stehen bereit. Am Sonntagfrüh um neun wächst dem SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan eine große Bedeutung zu. Er wird als Chef der Mandatsprüfungs- und Zählkommission den Ausgang des SPD-Mitgliedervotums bekannt geben. Es entscheidet darüber, ob Union und SPD erneut in eine große Koalition starten.



Hoffentlich! Hoffentlich ist es ein Auftrag für eine Koalitionsregierung, hinter der die Mehrheit des Parlaments steht. Eine Mehrheit, die am 14. März eine Regierungschefin wählt. Nach mehr als 160 Tagen des Zauderns, Zögerns, Taktierens, Paktierens, Lamentierens und Pokerns muss diese Regierungsbildung endlich ein Ende haben.



Selbst der oft zu Recht gescholtene, aber zumindest politikbegeisterte Berliner Betrieb ist des Wartens müde. Die Bürger sind es auch. Und wollen keinen Wahlkampf mehr, in dem es um befristete Verträge, Familiennachzug oder eine Bürgerversicherung geht. Oder um andere deutsche Befindlichkeiten.



