wenn der Gesamtmarkt hustet, hat Evotec direkt eine ausgewachsene Erkältung? Diese Frage könnte man sich zum Ende der Handelswoche beim Blick auf den Kursverlauf der Evotec-Aktie stellen. So verlor diese am Freitag gegen Mittag im Xetra-Handel rund 3,6%, was noch über dem schon herben Minus von 2,5% Im TECDAX lag. Die Evotec-Aktie ist bekanntlich im TECDAX gelistet. Am Freitag dürfte ihr Minus für wahrscheinlich rund 2,8 Punkte Minus beim TECDAX verantwortlich gewesen sein. ... (Peter Niedermeyer)

