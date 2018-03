Düsseldorf (ots) - Linksfraktionschefin Sahra Frau Wagenknecht hat Schuldzuweisungen nur an Russland wegen des Hacker-Angriffs auf das Datennetz des Bundes als "heuchlerisch" bezeichnet. "Es ist ja bisher noch nicht mal klar, ob der Angriff von den Russen ausging", sagte Wagenknecht der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Aber richtig ist: Wir erleben einen Kalten Krieg, zu dem auch gegenseitige Hacker-Angriffe gehören. Heuchlerisch ist, dabei immer nur mit dem Finger auf Russland zu zeigen." Der US-Geheimdienst NSA mache mit ungleich besserem Know-how weltweit das gleiche. Wagenknecht warb dafür, zur Entspannungspolitik Willy Brandts mit Russland zurückzukehren. Damals sei das Verhältnis zu Moskau mindestens so angespannt gewesen wie heute. Alle Seiten sollten auf Cyber-Angriffe verzichten. "Ein No-Spy-Abkommen wäre überfällig."



