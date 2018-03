Berlin (ots) - Aus den Milliardendefiziten der USA im Welthandel schließt der US-Präsident umstandslos, dass die Regeln dieses Handels "unfair" sein müssen. Amerikanischen Erfolg auf den Weltmärkten setzt er den Handelspartnern damit als Bedingung: Nur was uns nutzt, sehen wir als fair an. .. Dass Trump auf eine Generalüberholung des gesamten Systems zielt, wird im Ausland auch verstanden. Dafür steht die Warnung vor einem Ende des "regelbasierten Welthandels". Doch steht hier nicht Willkür gegen Ordnung, sondern der Kampf darum, wie die Ordnung aussehen soll.



