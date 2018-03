Liebe Leser,

die Amazon-Aktie war zuletzt eines der Papiere, bei dem neue 12-Monats-Hochs in den Karten waren. Doch der derzeit etwas schwächelnde Gesamtmarkt machte dieser Hoffnung zuletzt einen Strich durch die Karten. So verlor die Amazon-Aktie am Donnerstag in den USA im Nasdaq-Handel per Handelsschluss 19 Dollar gegenüber dem Vortag. Das war ein Minus von rund 1,3%. Doch das 12-Monats-Hoch ist weiterhin nicht allzu weit entfernt - was sind schon rund 35 Dollar Abstand zum Topp, wenn ... (Peter Niedermeyer)

