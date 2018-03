Jubel bei den Aluminiumproduzenten, Entsetzen bei fast allen anderen: Die angekündigten Einfuhrabgaben schrecken Politik und Wirtschaft auf. Ein Überblick.

Michael Bless verließ das Treffen mit US-Präsident Donald Trump mit einem Lächeln. "Wir freuen uns sehr und sind dankbar für das, was wir gehört haben", so der CEO von Century Aluminum, einem der größten Aluminiumhersteller der USA. Sein Unternehmen sei bereit, die Produktion am Firmensitz in Kentucky wieder hochzufahren. "Wir werden fast 300 neue Mitarbeiter einstellen und mehr als 100 Millionen Dollar in das Werk investieren", kündigte er an.

Bless hatte allen Grund zur guten Laune. Nachdem Trump am Donnerstag die Einführung von Schutzzöllen in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und zehn Prozent auf Aluminiumeinfuhren angekündigt hatte, sprang der Börsenkurs seines Unternehmens um rund zehn Prozent nach oben. Auch andere Metallproduzenten konnten sich über kräftige Zuwächse freuen.

Die meisten anderen Vorstände in den USA trauten hingegen ihren Augen nicht. Auf einen Schlag stürzten die Kurse ihrer Gesellschaften ab, die Börse zeigte sich tiefrot. Der Aktienindex Dow Jones fiel um 550 Punkte in die Tiefe.

Gut für die Aluminium- und Stahlindustrie, schlecht für den Rest? Ganz so einfach ist es nicht, doch die Reaktionen auf Trumps Zölle zeigen, wie gespalten die USA in dieser Frage sind. Auf der einen Seite stehen die Produzenten, die sich endlich vor billiger Konkurrenz aus dem Ausland geschützt sehen. Auf der anderen stehen die Unternehmen, die Aluminium und Stahl in ihren Produkten verwenden und nun höhere Einkaufspreise befürchten.

Die Angst ist nicht unbegründet. Schließlich ist die US-Wirtschaft auf Metalllieferungen aus dem Ausland angewiesen. Die Vereinigten Staaten sind der weltweit größte Importeur von Stahl, Tendenz steigend. Rund ein Drittel der rund 100 Millionen Tonnen Stahl, die amerikanische Unternehmen jährlich verarbeiten, werden eingeführt. Bei Aluminium beträgt der Anteil sogar 90 Prozent.

Trumps Kalkül ist, dass durch die Zölle die heimische Produktion der Metalle angekurbelt wird. Das senkt die Abhängigkeit von ausländischen Produzenten und schafft gleichzeitig neue Jobs in den USA. Die Pläne des Präsidenten seien "ein ermutigendes Zeichen der Unterstützung", so Scott Paul, Chef der Alliance for American Manufacturing.

Auch die Arbeitnehmer der Branche zählen auf Trump. Man schätze die Aufmerksamkeit, die der Präsidenten dem Thema gewidmet habe, so Leo W. Gerard, Führungsmitglied der United Steelworker. Die angekündigten Zölle könnten dabei helfen, den Industriezweig wieder ...

