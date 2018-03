Basel (awp) - Der Logistiker Panalpina schlägt seinen Aktionären Sandra Emme zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Sie soll in dem Gremium Chris Muntwyler ersetzen, der im Mai an der Generalversammlung nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung steht. Wie Panalpina am Freitag mitteilt, ist die Google-Managerin dank ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...