Liebe Leser,

der Abverkauf an den Aktienmärkten ging auch an der Aixtron-Aktie nicht spurlos vorüber. Die Aktie musste am Freitag einen deutlichen Kursrückgang verkraften. Anleger sollten zudem Folgendes beachten: Die neuen Aktien, die im Zusammenhang mit dem Aktienoptionsprogramm aus dem Jahr 2007 auf den Markt kommen, werden unter einer neuen ISIN gehandelt. Die neuen Aktien sind zudem nicht dividendenberechtigt für das Jahr 2017!

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Haben die neuen ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...