MONTAG

Goldman senkt Ziel für MTU Aero Engines auf 138 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 144 auf 138 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit seinen reduzierten Schätzungen für den Triebwerksbauer reflektiere er die neuen Rechnungslegungsvorschriften sowie jüngste Währungseffekte, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie.

JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Börse auf 110 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen für 2017 von 106 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe die Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Börsenbetreibers für die Jahre 2018 bis 2020 erhöht, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Montag vorliegenden Studie. Dem lägen höhere Schätzungen für die gehandelten Börsenvolumina zugrunde.

RBC Capital senkt Ziel für Inditex auf 30 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Inditex von 32 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2019 und 2020. Der spanische Textilkonzern kämpfe weiterhin mit dem Gegenwind von der Währungsseite, allerdings seien die Papiere nunmehr etwas günstiger bewertet.

CFRA senkt Ziel für IAG Pence auf 700 Pence - 'Buy'

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für International Airlines Group nach Zahlen zum vierten Quartal von 750 auf 700 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Gewinnmarge (Ebit) dürfte in diesem Jahr mit geschätzten 11,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12,7 Prozent liegen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Montag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn sei im vierten Quartal hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben.

NordLB hebt ProSiebenSat.1 auf 'Halten' - Ziel 30 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat ProSiebenSat.1 wegen der "deutlichen Verbesserung der Aussichten" von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 30 Euro angehoben. Der Medienkonzern habe dank wieder ansteigender Einnahmen im wichtigen TV-Werbegeschäft mit einem guten Schlussquartal überrascht, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem seien zuletzt mit der Benennung des Nachfolgers an der Konzernspitze und der Partnerschaft mit General Atlantic strategische Weichen gestellt worden.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Bayer auf 105 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Bayer von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Evans begründete in einer am Montag vorliegenden Studie das neue Kursziel unter anderem mit dem starken Wertanstieg der verbliebenen Covestro-Beteiligung und der niedrigeren Verschuldung beim Übernahmeziel Monsanto. 2018 dürfte der Pharma- und Agrarchemiekonzern Einbußen hinnehmen müssen, vor allem wegen des Gegenwinds von der Währungsseite. Die Bewertung des Papiers erscheine nach dem Kursrückgang inzwischen zwar vernünftig, größere Chancen böten sich aber etwa bei Shire, Sanofi oder Novartis.

Kepler Cheuvreux senkt Lufthansa-Ziel auf 22,70 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Lufthansa von 25,00 auf 22,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Sie sehe in der Sommersaison die Gefahr, dass die Nachfrage der Fluggäste nicht mit dem Kapazitätswachstum bei europäischen Fluglinien Schritt halte, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sorgt sich daher vor allem auf den Langstrecken um die Durchschnittserlöse. Die nach wie vor gute Stimmung zum Sektor könnte einen Dämpfer erhalten.

Hauck & Aufhäuser hebt Klöckner & Co auf 'Buy' - Ziel 12,40 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Klöckner & Co von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 8 auf 12,40 Euro angehoben. Die neue Strategie des Stahlhändlers führe zu dynamischem Gewinnwachstum, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei zudem alles andere als ambitioniert.

Berenberg hebt Ziel für Continental auf 210 Euro - 'Sell'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Continental von 150 auf 210 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Analyst Fei Teng spielte in einer am Montag vorliegenden Studie die Optionen für eine Aufspaltung des Reifenherstellers und Autozulieferers durch und berücksichtigte die berechneten Wahrscheinlichkeiten nun in seinem Bewertungsmodell. Sein Fazit: Viele Möglichkeiten seien im Aktienkurs schon eingepreist.

CFRA senkt Ziel für Henkel auf 120 Euro - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum vierten Quartal von 130 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Dynamik im bislang starken Klebstoffgeschäft des Konsumgüterproduzenten könne in diesem Jahr etwas nachlassen, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die künftigen Margen sei er dagegen positiv gestimmt.

DIENSTAG

JPMorgan senkt Ziel für BAT auf 5185 Pence - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 5610 auf 5185 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Alberto Lopez Rueda reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2018. Die Telefonkonferenz des Tabakkonzerns zu den jüngsten Zahlen habe aber dennoch einige zuversichtlich stimmende Aspekte enthalten. Geduldige Anleger würden belohnt werden.

NordLB senkt Ziel für Fresenius SE auf 82 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Fresenius SE nach Zahlen von 92 auf 82 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das Geschäft des Medizinkonzerns laufe weiterhin erfreulich gut, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bremsend hätten sich dagegen negative Währungsumrechnungseffekte ausgewirkt. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten seien trotz Überprüfung der Akorn-Übernahme bestätigt worden.

DZ Bank hebt fairen Wert für Jungheinrich auf 41 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Jungheinrich nach einer Anpassung im Bewertungsmodell von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Alexander Hauenstein geht in einer am Dienstag vorliegenden Studie von etwas geringerem Wachstum aus als 2017. Zudem gebe es für die Margen leichte Abwärtsrisiken.

DZ Bank hebt Ziel für Airbus auf 116 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus von 110 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein sah zwar in einer am Dienstag vorliegenden Studie erhöhte Währungsrisiken wegen des starken Euro. Sollte sich aber das aktuelle Problem rund um das Getriebefan-Triebwerk für den modernisierten Mittelstreckenjet A320neo nur als temporär und vergleichsweise einfach lösbar erweisen, stehe einer starken Profitabilitätsverbesserung nur wenig im Wege.

DZ Bank senkt fairen Wert für Siemens auf 141 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens von 144 auf 141 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Börsengang der Gesundheitssparte Healthineer und die Beseitigung von Schwachstellen stünden beim Industriekonzern nun im Fokus, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der niedrigere faire Wert basiere auf einer Anpassung des Bewertungsmodells. Der Umbau des Konglomerats gehe weiter.

NordLB senkt Ziel für BASF auf 96 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für BASF von 99 auf 96 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse des Chemiekonzerns für 2017 hätten nach den bereits vorgelegten Eckdaten nicht mehr überrascht, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bescheidene Dividendenerhöhung und der leicht rückläufige Gewinnausblick (Ebit) hätten nicht für Begeisterung gesorgt.

HSBC hebt Ziel für Unicredit auf 21 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Unicredit von 19,30 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Domenico Santoro kalkuliert in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie nun mit einer höheren Profitabilität der italienischen Bank. Es handle sich um eine der interessantesten Restrukturierungsstories in Europa.

Citigroup senkt Covestro auf 'Sell' - Ziel 80 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Covestro von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber unverändert bei 80 Euro belassen. Analyst Andrew Benson rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie nicht damit, dass der Kunststoffkonzern die außerordentlich hohe Profitabilität des Vorjahrs halten kann. Auch wenn Covestro selbst diszipliniert investiere, dürften die Kapazitäten am Markt deutlich steigen und so die Margen verwässern. Es sei an der Zeit, seine Kursgewinne zu sichern, rät Benson.

Baader Bank hebt Ziel für Hugo Boss auf 82 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hugo Boss von 75 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Modekonzern begännen sich die unternehmensinternen Optimierungsmaßnahmen auszuzahlen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So gebe es ermutigende Signale, die auf eine Verbesserung der operativen Entwicklung hindeuteten. Darauf deute das starke Umsatzwachstum im vierten Quartal hin.

Goldman senkt Ziel für Telefonica Deutschland - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Telefonica Deutschland nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 3,80 auf 3,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Mobilfunkgeschäft des Telekomkonzerns stecke weiter in der Klemme zwischen den großen Netzbetreibern und dem wieder aufstrebenden Mobilfunkdiscounter 1&1 Drillisch, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bezweifelt, das Telefonica Deutschland die Umsätze durch digitalisierungsbedingte Einsparungen steigern kann. Mills senkte seine mittelfristigen operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda).

MITTWOCH

RBC Capital hebt Ziel für Dialog Semiconductor auf 28 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach Zahlen von 25 auf 28 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe seine Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Gewinnschätzungen, hält die Aktie aber für fair bewertet.

CFRA senkt Ziel für Ahold Delhaize auf 21 Euro - 'Buy'

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Zahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Jia Man Neoh passte seine Schätzungen für den Handelskonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf den Gegenwind durch den schwächeren US-Dollar an.

NordLB hebt Ziel für FMC auf 102 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) nach erneuten Rekordergebnissen von 93 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Perspektiven sprächen weiter für den Dialysekonzern, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

NordLB senkt Aareal Bank auf 'Halten' - Ziel bleibt 39,50 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Aareal Bank nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel auf 39,50 Euro belassen. Analyst Michael Seufert begründete sein neues Votum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem mittlerweile erreichten Kursziel. Trotz einiger Sondereffekte habe der Immobilienfinanzierer im vergangenen Jahr auf operativer Ebene die Erwartungen der Analysten getroffen. In einem Umfeld hohen Wettbewerbs sei es sogar gelungen, die Margen leicht auszuweiten.

SocGen hebt Ziel für Safran auf 106 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Safran nach Zahlen von 103 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk für 2017 des französischen Rüstungskonzerns sei sehr gut ausgefallen, schrieb Analyst Zafar Khan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sowohl die Erlöse als auch das operative Ergebnis (Ebit), die Marge und der freie Barmittelfluss (FCF) hätten die unternehmenseigenen Ziele und die Konsensschätzungen übertroffen.

Independent Research senkt Ziel für Uniper auf 26 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Uniper nach vorläufigen Jahreszahlen für 2017 von 27 auf 26 Euro gesenkt. Analyst Sven Diermeier bleibt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aber aufgrund der hohen Dividendensicherheit bei dem Energieerzeuger bei seiner Einstufung "Halten".

Independent Research hebt BASF auf 'Kaufen' und senkt Kursziel

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat BASF nach weitgehend wie erwartet ausgefallenen Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 104 auf 102 Euro gesenkt. Analyst Bernhard Weininger sieht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf dem aktuell gesunkenen Kursniveau positives Überraschungspotenzial. Der Ausblick des Chemiekonzerns sei konservativ.

Barclays hebt Ziel für Saint-Gobain auf 50 Euro - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 49 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Beschleunigung des globalen Wachstums und das günstigere Preis-Kosten-Verhältnis deuteten auf bessere Aussichten für den französischen Baustoffhersteller hin, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings hielten ihn unter anderem negative Währungseinflüsse davon ab, seine Prognosen deutlich anzuheben.

Barclays hebt Ziel für Symrise auf 65 Euro - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien des Aromenherstellers Symrise von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Sebastian Satz dehnte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seinen Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft aus und passte sich damit an die Bewertung anderer konsumorientierter Chemiewerte innerhalb Europas an. Insofern steige sein Kursziel, obwohl er seine Prognosen teilweise gesenkt habe.

Bankhaus Lampe hebt Allianz auf 'Kaufen' und Ziel auf 225 Euro

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Allianz-Aktie nach zuletzt vergleichsweise schwacher Kursentwicklung von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 205 auf 225 Euro angehoben. Analyst Andreas Schäfer baut seinen Optimismus für die Aktie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die starke Bilanz, operative Fortschritte, positive Steuereffekte sowie mögliche Aktienrückkäufe. Der gegenwärtige Ausblick könne sich vor diesem Hintergrund erneut als konservativ erweisen.

DONNERSTAG

CFRA hebt Ziel für Swiss Re auf 98 Franken - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Swiss Re nach Zahlen von 95 auf 98 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des Rückversicherers für 2017 hätten die Schätzungen wegen Belastungen durch Naturkatastrophen verfehlt, aber der Gewinn je Aktie sollte sich 2018 aufgrund einer niedrigeren Schaden-Kosten-Quote erholen, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er betonte zudem, dass die Dividende steigen werde. Das Papier sei derzeit fair bewertet.

DZ Bank senkt Freenet auf 'Halten' und fairen Wert auf 28 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Freenet-Aktien nach Eckdaten für 2017 von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 34,50 auf 28,00 Euro gesenkt. Während die Resultate des Mobilfunkanbieters noch etwa im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen seien, habe der Ausblick für 2018 enttäuscht, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

JPMorgan hebt Ziel für Zalando auf 39 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando nach der Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen des Online-Modehändlers von 35 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zwar habe sie ihre Schätzungen für das operative Ergebnis 2018 bis 2020 gesenkt, doch zugleich ihr Bewertungsmodell um ein Jahr weiter in die Zukunft verschoben, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Carrefour auf 17 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Carrefour nach Jahreszahlen von 17,50 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analystin Fabienne Caron kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen für den Handelskonzern nochmals. Da das Management in der Telefonkonferenz auf höhere Belastungen durch Abschreibungen und Gegenwind von der Währungsseite hingewiesen habe, seien die Markterwartungen womöglich immer noch zu hoch.

Oddo BHF senkt Ziel für Dürr auf 112 Euro - 'Neutral'

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Dürr nach Zahlen von 119 auf 112 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Anlagenbauer sei mit seinem Cashflow unter dem Zielwert geblieben, schrieb Analyst Michael Junghans in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Margenausblick enttäusche./ag

Credit Suisse hebt Ziel für Iberdrola auf 6,80 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Iberdrola von 6,70 auf 6,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Stefano Bezzato passte sein Bewertungsmodell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die neuen Pläne des Managements der Spanier an.

Barclays senkt Ziel für Telefonica Deutschland - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica Deutschland nach Zahlen von 4,20 auf 4,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Resultate des vierten Quartals seien zwar beruhigend gewesen, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Mobilfunkers für das operative Ergebnis (Oibda) liege aber unter den Erwartungen. Es zeichne sich ein Übergangsjahr ab.

Independent Research senkt Ziel für Beiersdorf - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 108 auf 96 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Ausblick des Konsumgüterkonzerns falle beim Umsatz moderat aus und enttäusche bei der operativen Marge, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag

Independent Research senkt Ziel für Bayer auf 102 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen von 120 auf 102 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das Schlussquartal sei gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Leverkusener Chemiekonzerns sei verhalten.

Credit Suisse hebt Ziel für KlöCo auf 15 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Klöckner & Co (KlöCo) nach Zahlen von 14,70 auf 15,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal und auch der Ausblick des Stahlhändlers hätten den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein Kursziel hob wegen der stärkeren Bilanzqualität moderat an.

FREITAG

Baader Bank hebt Ziel für Swiss Re auf 110 Franken - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Swiss Re von 103 auf 110 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweizer seien einer der am besten mit Kapital ausgestatteten Rückversicherer, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer am Freitag vorliegenden Studie. Swiss Re sei für Wachstum gut positioniert und dürfte gleichzeitig attraktive Barmittel an die Anteilseigner ausschütten.

DZ Bank senkt fairen Wert für Bayer auf 121 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen für Bayer nach Zahlen von 123 auf 121 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick des Pharma- und Chemiekonzerns auf 2018 sei verhalten, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bayer habe aktuell operativ mit Problemen im Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten und im Agrargeschäft zu kämpfen. Entscheidend für die Aktien bleibe vorerst aber die geplante Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto.

SocGen hebt AB Inbev auf 'Hold' - Ziel runter auf 91 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat AB Inbev nach Zahlen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 97 auf 91 Euro gesenkt. Die Ergebnisse des Bierkonzerns deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Analyst Andrew Holland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs habe nun seinen fairen Wert wieder erreicht, weshalb er sie hochgestuft habe.

Citigroup senkt Ziel für Kion auf 85 Euro - 'Buy'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Kion vor einem Kapitalmarkttag von 88 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe die Schätzung für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) in diesem Jahr um 4 Prozent gesenkt, schrieb Analyst Martin Wilkie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang im Segment Lieferketten-Lösungen sei jedoch ermutigend, allerdings stelle sich hier die Frage nach der Entwicklung der Margen.

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Beiersdorf auf 93 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 103 auf 93 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die avisierte stabile operative Marge in diesem Jahr sei die größte Enttäuschung gewesen, schrieb Analyst Karel Zoete in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hält dies für etwas zu konservativ, kürzte aber dennoch seine Überschussprognose um 5 Prozent. Zudem trägt er mit seiner Kurszielsenkung massiv steigenden Investitionen Rechnung. Das weitere Rückschlagsrisiko für die Aktien hält Zoete aber für begrenzt.

RBC Capital hebt Ziel für Essilor auf 108 Euro - 'Underperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Essilor von 104 auf 108 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Das niedrigere Kursziel reflektiere unter anderem die vom Brillenhersteller angepeilten geringeren Investitionen und niedrigeren Ausgaben für Unternehmenszukäufe, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verschob Dadhania den Bewertungshorizont in die Zukunft. Allerdings liege sein neues Ziel immer noch unter dem aktuellen Kursniveau, so dass es bei dem "Underperform"-Votum bleibe.

Barclays hebt Ziel für Zalando auf 51 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 48,15 auf 51,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Online-Modehändler blicke positiver in die Zukunft, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die bestärke ihn in seiner Zuversicht, dass Zalando mit der neuen Plattform-Strategie Erfolg haben werde.

Equinet hebt Ziel für Heidelberger Druck auf 3,60 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 3,30 auf 3,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin hat laut einer am Freitag vorliegenden Studie dank der guten Auftragslage nun mehr Vertrauen in den Konzernumbau. Er lobte insbesondere das neue Subskriptionsmodell.

Berenberg hebt Ziel für PSA auf 13,60 Euro - 'Sell'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PSA von 11,40 auf 13,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Er rechne nach wie vor damit, dass der Autobauer durch die Übernahmen von Opel und Vauxhall Kapital verbrennen werde, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seines Erachtens sind die Vermögenswerte des PSA-Konzerns rund um dessen Automarken überbewertet. Das Kursziel habe nur wegen der höheren Bewertung der Zulieferer-Tochter Faurecia angehoben sowie für das Kerngeschäft.

Baader Bank senkt Cancom auf 'Hold' - Ziel 79 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Cancom nach Erreichen des unveränderten Kursziels von 79 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Aus den Eckdaten für 2017 ergebe sich kein weiteres Potenzial für seine Schätzungen für den IT-Dienstleister, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie.

