Stuttgart (ots) - Für die Italiener ist die anstehende Wahl einer neuen Regierung und des Parlaments nur eines: frustrierend. Viele Italiener setzen ihre Hoffnung auf die Fünf-Sterne-Bewegung. Sie schätzen vor allem, dass diese sich weder links noch rechts verorten will. Das beste Personal hätte der sozialdemokratische Partito Democratico zu bieten. An Skurrilität nicht zu überbieten ist die Wiederkehr des Silvio Berlusconi in der Forza Italia. Dass er wegen Steuerhinterziehung verurteilt ist und bis Ende 2019 kein politisches Amt innehaben darf - chi se ne frega, wen interessiert's? Bewahrheiten sich die Umfragen, wird Italien nach der Wahl vor einer politischen Pattsituation stehen, weil keines der drei Lager die nötige Regierungsmehrheit erreicht. Eine Art große Koalition stünde auch Italien ins Haus. Dabei wäre eine Gentiloni-II-Regierung, gestützt von Forza Italia, Partito Democratico und ein paar anderen nicht das Schlimmste, was Italien und Europa passieren könnte. Vielleicht wäre sie noch nicht mal das Male minore.



