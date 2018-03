NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Freitag seinen jüngsten Abwärtstrend fortgesetzt. Allerdings hielten sich die Verluste verglichen mit den drei Handelstagen davor in Grenzen. Mit minus 0,29 Prozent auf 24 538,06 Punkte ging der US-Leitindex ins Wochenende. Auf Wochensicht verlor das Barometer damit rund 3 Prozent.

Nach den Sorgen um das Tempo der Zinsschritte der US-Notenbank Fed reagierten die Anleger an den weltweiten Börsen verschnupft auf die Ankündigung von Strafzöllen durch Donald Trump. Der US-Präsident goss auch gleich weiter Öl ins Feuer: "Wenn ein Land wie die USA viele Milliarden Dollar im Handel mit praktisch jedem Land verliert, mit dem es Geschäfte macht, dann sind Handelskriege gut - und einfach zu gewinnen", schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter.

Ein Schlussspurt half dem breit gefassten S&P 500 zu einem letztlich noch deutlichen Plus von 0,51 Prozent auf 2691,25 Punkten. Noch besser lief es für den technologielastigen Nasdaq 100 , der um 0,90 Prozent auf 6811,04 Punkte zulegte./ajx/stw

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0278 2018-03-02/22:25