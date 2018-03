Freiburg (ots) - Das bizarre Wettprahlen, bei dem Donald Trump besonders kleine Sprengköpfe und Wladimir Putin besonders große Atomraketen ankündigt, wird von Teheran bis Pjöngjang nicht ohne Folgen bleiben. Deutschland und Europa können da nicht tatenlos zusehen. Neben all den anderen Problemen gehört der Versuch, einen Zusammenbruch der Rüstungskontrolle und ein neues nukleares Wettrüsten zu verhindern, ganz oben auf die außenpolitische Agenda in Berlin, Paris und London. Eine gemeinsame europäische Initiative hätte allemal bessere Chancen, als nur besorgt und beunruhigt zu sein. http://mehr.bz/khs52g



