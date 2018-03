Das Joint Venture "BeeEdge" wird Start-ups mit dem Ziel aufbauen, Panasonic-Technologien auf neue und spannende Weise zu entwickeln.

Die Panasonic Corporation gab bekannt, dass sie BeeEdge gründet, ein Joint Venture mit Scrum Ventures, einer in San Francisco ansässigen Risikokapitalfirma für die Frühphasenfinanzierung. Mit dem Ziel, eine neue Generation von Produkten zu ermöglichen, wird BeeEdge Technologien innerhalb von Panasonic ermitteln, die nicht vollständig genutzt werden und unabhängige Start-ups einrichten, um diese auf den Markt zu bringen. BeeEdge wird als Beschleuniger auftreten, wobei Panasonic und Scrum ihre Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit und der Unterstützung von Entrepreneuren einbringen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180302005807/de/

Tetsuro Homma, Senior Managing Executive Officer of Panasonic Corp., introduced Scrum Ventures that is collaborating with Panasonic to form a joint venture, BeeEdge. (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Scrum Ventures aufgrund ihrer Erfahrung bei der Unterstützung von Start-ups. Von der Analyse von Chancen und der Markteinführung von Produkten bis hin zum Austausch von bewährten Verfahren im operativen Geschäft wird Scrum Ventures ein wertvoller Partner dafür sein, die Art und Weise zu optimieren, wie wir unsere Technologien mit neuen innovativen Unternehmen entwickeln", sagte Tetsuro Homma, Senior Managing Executive Officer von Panasonic Corp.

"Wir wissen, wie man Start-ups, die an bahnbrechenden neuen Technologien arbeiten, erkennt und unterstützt. Wir arbeiten eng mit den Gründern zusammen und stellen sicher, dass sie haben, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Unser Fachwissen mit Panasonic zu teilen, ist eine großartige Gelegenheit, um Panasonics ungenutzte Innovationen zu vermarkten", sagte Tak Miyata, Founding Partner von Scrum Ventures.

Panasonic, bekannt für die Entwicklung von Unterhaltungselektronik, die den Lebensstil der Kunden bereichert, hat seine Investitionen erhöht, um neue Erlebnisse der Unterhaltungselektronik und Unternehmen für die nächste Generation zu schaffen. Scrum Ventures ist mit seiner Erfolgsbilanz, neue Trends und Technologien zu identifizieren, und seinem tiefgreifenden Verständnis des Silicon Valley Start-up-Ökosystems bestens aufgestellt, um Fachwissen bei BeeEdge einzubringen und damit Start-ups zu unterstützen. LeTote, Kidadaptive, LiveLike und Realtime Robotics gehören zum Portfolio von Scrum Ventures.

Über Panasonic

Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung verschiedener elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Housing, Automotive und Business-to-Business. Das Unternehmen, das 2018 sein 100. Firmenjubiläum feiern wird, hat weltweit expandiert und verfügt mittlerweile über 495 Tochtergesellschaften und 91 verbundene Unternehmen, die in dem am 31. März 2017 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von insgesamt 7,343 Billionen Yen ausweisen konnten. Im Bestreben, durch bereichsübergreifende Innovationen neue Werte zu schaffen, nutzt das Unternehmen seine Technologien, um seinen Kunden bessere Lebensbedingungen und eine bessere Welt zu ermöglichen. Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter

http://www.panasonic.com/global.

Über Scrum Ventures

Scrum Ventures ist eine Risikokapitalfirma für die Anlaufphase, die in einer Reihe von Branchen in den USA und Asien investiert. Scrum Ventures mit Sitz in San Francisco und ausgedehnter Erfahrung sowie Netzwerken sowohl im Silicon Valley als auch in Japan, verhilft ihren Portfoliounternehmen zu globalen Möglichkeiten und unterstützt Unternehmen bei ihren Innovationen. Scrum Ventures hat kürzlich Scrum Studios vorgestellt, die globale Unternehmen in Japan mit Start-ups im Silicon Valley über Investitionen und Zusammenarbeit verbindet. Erfahren Sie mehr unter

http://scrum.vc.

Quelle: http://news.panasonic.com/global/press/data/2018/03/en180301-4/en180301-4.html

