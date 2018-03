von Peter Balsiger, Euro am Sonntag Er galt als das Gesicht des Neuen Markts, die Verkörperung der Internetbranche, das digitale Zeitalter in Person. Mit seiner Firma Pixelpark, in den 90er-Jahren Europas führender Multimedia-Dienstleister, machte Paulus Neef Milliarden, und alles schien ihm zu gelingen: "Manchmal hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...