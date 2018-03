Die virtuelle Währung Ormeus Coin hat eine neue hochmoderne Krypto-Mining-Einrichtung im St. Lawrence County in Upstate New York eröffnet.

Der maßgeschneiderte Betrieb im Norden des Bundesstaates New York ist Teil eines größeren auf 250 Millionen US-Dollar bezifferten Mining-Unternehmens für Kryptowährungen, um das neue digitale Währungssystem Ormeus Coin (Orme) zu sichern.

Eine vor kurzem von einem namhaften Rechtsanwalt veröffentlichte unabhängige rechtliche und finanzielle Prüfung zeigte, dass Ormeus Coin derzeit 5,4 Millionen US-Dollar mit Krypto-Mining erwirtschaftet, was in den nächsten zwei Monaten auf 6,7 Millionen US-Dollar ansteigen wird.

Ormeus geht davon aus, dass über 40 Mitarbeiter an der Mining-Einrichtung arbeiten werden, sobald die Verfügbarkeit erneuerbarer Wasserenergie für den Standort New York erweitert wird.

Das Unternehmen begann letzten August mit dem Leasing des 15.000 Quadratfuß umfassenden Mining Centers und der Betrieb verzeichnet jetzt schon Gewinne mit Bitcoin, Litecoin, Dash und anderen Währungen, die in ihrem Wert steigen.

Bei einer Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung der neuen Mining-Einrichtung sagte eine Sprecherin von Ormeus Coin gegenüber einem Mitarbeiter von CBS News Television, dass die Stadt Massena im St. Lawrence County das Silicon Valley für industrielles Krypto-Mining werden kann.

"Im Moment hat Massena das Potenzial, das Silicon Valley für Krypto-Mining zu werden", so die Sprecherin.

Sie fügte hinzu, dass dies erst der Anfang für Ormeus Coin in dem Gebiet ist: "Wir haben bei der lokalen Behörde beantragt, die Megawatts für diese Einrichtung weiter zu erhöhen, damit wir über 40 Mitarbeiter einstellen und schulen können, während wir uns auf unseren nächsten Standort vorbereiten, den wir derzeit ebenfalls im Bezirk Massena zu sichern suchen."

Ormeus Coin ist hinsichtlich der Anwendung neuer Technologien richtungsweisend. So setzt das Unternehmen eine spezielle auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Hardware zur Optimierung der Mining-Aktivität ein. Die KI-Engine selektiert die wertvollsten Kryptowährungen, die es "abzubauen" gilt, und schaltet somit jeglichen menschlichen Einfluss aus.

Ormeus Coin unterhält weitere industrielle Mining-Betriebe für Kryptowährungen im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten.

Erträge aus den Mining-Einrichtungen sind derzeit über den Nachweis von Asset-Technologie und intelligenten selbst ausführenden Ethereum-Blockchain-Verträgen (ERC20-konform) mit dem Ormeus Reserve Vault (ORV) verbunden.

Es wurde bestätigt, dass Ormeus Coin den Krypto-Mining-Betrieb privatwirtschaftlich finanziert und keine öffentliche Neuemission plant.

Die Mining-Einrichtung in New York wurde in den Fernsehnachrichten in den USA gezeigt:

http://www.wwnytv.com/story/37616314/a-look-inside-a-cryptocurrency-mine

