Köln (ots) - Die Kölner Regierungspräsidentin Gisela Walsken hält Fahrverbote an Wochenenden für ein probates Mittel, um die Luftqualität zu verbessern. "In Oslo hat das geholfen", sagte die SPD-Politikerin dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Walsken sprach sich dafür aus, solche Maßnahmen ohne Denkverbote zu erwägen. Das Fahrverbot würde nach ihrer Vorstellung dann aber nicht nur für Diesel gelten. Walsken sprach sich zudem dafür aus, die Geschwindigkeit im innerstädtischen Straßenverkehr zu reduzieren: "Die Einführung von Tempo 30 innerhalb von Köln ist eine wirksame Maßnahme, die man ernsthaft in Betracht ziehen muss. Vielleicht kann man auch Tempo 40 erlauben, da wo das möglich ist." Die Einhaltung müsse dann nicht nur an den Unfallschwerpunkten überwacht werden. Die Regierungspräsidentin forderte die Arbeitgeber in der Region zudem auf, mehr Möglichkeiten für das Arbeiten von zu Hause zu schaffen. "Home-Office kann einen bislang unterschätzten Beitrag für den Klimaschutz leisten." Den Mitarbeitern blieben viele Stunden im Stau erspart. Bei der Kölner Bezirksregierung hätten sich bereits 30 Prozent der Beschäftigten für das Home-Office-Modell entschieden.



OTS: Kölner Stadt-Anzeiger newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66749 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66749.rss2



Pressekontakt: Kölner Stadt-Anzeiger Newsdesk Telefon: 0221 224 2080