Die FMA teilt mit, dass Mayfair Trading mit angeblichem Sitz in 1 Berkeley Street London W1J 8DJ Vereinigtes Königreich Tel: +44 203 129 6004 support@mayfair-trading.com mayfair-trading.com nicht berechtigt ist, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Der Handel auf eigene oder fremde Rechnung mit Finanzterminkontrakten (Futures) einschließlich gleichwertigen Instrumenten mit Barzahlung und Kauf- und Verkaufsoptionen auf die in lit. a und d bis f genannten...

