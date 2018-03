KÖLN/STUTTGART/BERLIN (dpa-AFX) - In vielen Städten drohen Diesel-Fahrverbote - doch schon jetzt sind tausende Autofahrer nicht mit den vorgeschriebenen Plaketten in den Umweltzonen unterwegs. Dies ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

So halten sich zum Beispiel im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen etliche Autobesitzer nicht an die Regeln und fahren ohne grüne Plakette in Umweltzonen ein, wie Ordnungsämter und Polizei berichten. Die Stadt Köln erfasste im vergangenen Jahr etwas mehr als 11 000 Verstöße. Deutlich mehr Umweltsünder gab es in Aachen mit fast 29 000 Fällen. In Düsseldorf wurden rund 7400 Bußgeldverfahren eingeleitet. Essen zählte 2017 fast 9400 Fälle. Oft beließ es das Ordnungsamt hier bei einer Ermahnung, 2930 Mal wurde ein Bußgeld verhängt.

Stuttgart gehörte laut Umweltbundesamt auch 2017 zu den Kommunen mit der höchsten Luftverschmutzung. Im vergangenen Jahr wurden rund 26 500 Verstöße gegen die Plaketten-Pflicht registriert. In Berlin erwischten die Behörden im vergangenen Jahr mehr als 65 000 mal Autofahrer, die verbotenerweise in die Umweltzone fuhren./jap/DP/zb

