BMW, Daimler und Co. investieren Milliarden in Elektroautos. Doch eine Umfrage zeigt: Viele Auto-Manager sehen nur begrenzte Absatzmöglichkeiten.

Deutsche Auto-Manager sehen die Elektromobilität noch nicht als Haupttreiber der Verkehrswende. Das geht aus einer nicht-repräsentativen Online-Befragung der Strategieberatung von PwC "Strategy&" unter 200 Managern in Automobil-Unternehmen hervor. Demnach stimmt mehr als die Hälfte der Befragten der Aussage zu, die Elektromobilität sei nur ein Baustein von vielen für die Mobilität der Zukunft.

Immerhin: Die Zahl der Manager, die in der E-Mobilität den stärksten Absatztreiber sehen, steigt mit Blick auf die Zukunft. Für 2018 sehen nur knapp ein Drittel in der E-Mobilität den größten Absatztreiber. Für den Zeitraum in den nächsten fünf Jahren sind es immerhin 39 Prozent.

Allerdings fragen die Studien-Autoren nicht nach der Einschätzung der Manager zum Diesel- und Benziner-Absatz. Als Antwortmöglichkeiten für die größten Absatztreiber werden stattdessen Technologie-Trends wie autonomes Fahren oder Car Sharing genannt - und unter diesen ist die E-Mobilität der wichtigste.

Dabei ist das Thema aktueller denn je, auch politisch. "Die drohenden Diesel-Fahrverbote in einigen deutschen Städten verdeutlichen die Aktualität einer Verkehrswende", sagte Felix Kuhnert, Partner und Global Automotive Leader bei PwC. "Soll sie gelingen, so ist die Marktdurchdringung der Elektromobilität sicher ein wichtiger Baustein."

Der Lobbyverband VDA kommt zu einer ähnlichen Einschätzung: Die Elektromobilität nehme deutlich Fahrt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...