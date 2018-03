Die Hackerattacke auf die Bundesregierung wirft ein Schlaglicht auf die Risiken der Digitalisierung. Was die Politik jetzt tun muss.

Angesichts des Hackerangriffs auf das Datennetz des Bundes fordert die Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, Marit Hansen, mehr Investitionen in den Schutz kritischer IT-Infrastrukturen. "Wie viele Weckrufe brauchen wir noch, bis die Politik umsteuert? Wir müssen in die Entwicklung sicherer Infrastrukturen investieren", sagte Hansen dem Handelsblatt. "Wenn selbst die Experten mit viel Fachkunde und Erfahrung in der IT-Sicherheit die Bundesnetze zurzeit nicht vor Angriffen schützen können, zeigt dies, wie brüchig das Fundament für die Informationsgesellschaft und unser vernetztes Leben ist."

Der Angriff auf das deutsche Regierungsnetz war offenbar Teil einer weltweiten Hacker-Attacke. Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" zufolge zielte die Attacke neben Deutschland auf weitere Länder ab. Dazu zählen demnach Skandinavien, Südamerika, die Ukraine und ehemalige Sowjet-Staaten.

Eine russische Hackergruppe namens "Snake" wird verdächtigt, hinter den Angriffen zu stecken. Die russische Regierung bestreitet das aber. Ein Kreml-Sprecher sagte, man nehme mit Bedauern zur Kenntnis, dass alle Angriffe dieser Art in der Welt mit russischen ...

