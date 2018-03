Bundeskanzlerin Angela Merkel will, dass sich die Unternehmenssteuersätze auch an der Steuerpolitik in den USA orientieren. "Wenn wir überlegen, wie wir auch eine gemeinsame Bemessungsgrundlage für die Unternehmenssteuern zwischen Frankreich und Deutschland entwickeln, werden auch die Realitäten, die wir jetzt in Amerika vorfinden, da eingehen", sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast.

Die Vereinigten Staaten von Amerika hätten sehr lange sehr hohe Unternehmenssteuersätze gehabt, nun habe sich dies geändert. "Natürlich werden wir die Entwicklung sehr intensiv begleiten und beobachten", so Merkel. "Und da erhoffe ich mir eigentlich - schon bis Ende des Jahres - einige Fortschritte", ergänzte die Kanzlerin.