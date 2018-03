Mit dem gestrigen, äußerst schwachen Handelstag scheint die technische Aufwärtsreaktion von DAX & Co. erst einmal beendet zu sein. Eine rasche Wiederaufnahme des Aufwärtstrends ist damit um einiges unwahrscheinlicher geworden. Ein Grund, den Kopf hängen zu lassen, ist dies dennoch nicht. Denn auch in schwierigen Märkten gibt es positive Impulse. Von der Politik kommen diese derzeit allerdings nicht. Weder der CDU-Parteitag mit seinen quälend langen Ovationen noch die vorgelegte CDU-Ministerliste konnte den Markt aus seiner Lethargie reißen. Die letzte Klippe auf der Zielgeraden zu einer Neuauflage der Großen Koalition ("GroKo") ist nun der SPD-Mitgliederentscheid, dessen Ergebnis am 4. März bekannt gegeben...

