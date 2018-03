Gazprom muss eine Milliardenstrafe zahlen - und dreht der Ukraine als Reaktion das Gas ab. Kiew friert - und auch in der EU kommt weniger Gas an.

Gazproms Antwort auf das Urteil eines Stockholmer Schiedsgerichts kam prompt: Der Moskauer Monopolist drehte dem Nachbarland Ukraine den Gashahn ab. Zuvor hatten die schwedischen Richter in einem vier Jahre währenden Disput zwischen dem vom Kreml kontrollierten Gasriesen und der Ukraine ein Urteil gesprochen und Gazprom eine Milliardenstrafe auferlegt.

Statt die Strafe in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar zu zahlen, ließ Gazprom-Chef Alexej Miller den Konflikt weiter eskalieren. Er warf den unabhängigen Juristen "Doppelstandards" vor, kündigte alle Lieferverträge mit der Ukraine und gab sogar die ukrainischen Vorauszahlungen für russisches Erdgas an Kiew zurück.

Die Ukraine schloss am Freitag wegen der kalten Temperaturen Schulen, Kindergärten und Universitäten - zunächst bis Mittwoch, um Gas zu sparen. Auch Staatspräsident Petro Poroschenko rief seine 42 Millionen Landsleute dazu auf, die Heizungen herunterzudrehen, um trotz Eiseskälte Energie zu sparen.

Der ukrainische Pipelinebetreiber Ukrtransgas warnte am Freitag die EU, dass es wegen "Gazproms verantwortungslosem Verhalten" möglicherweise schon in Kürze Probleme beim Transit russischen Erdgases durch die Ukraine nach Europa kommen könnte. 40 Prozent des russischen Gases für Europa wird bisher noch durch die Ukraine geliefert, Gazprom will durch den Bau der zweiten Ostseepipeline "Nordstream 2" das Land künftig umgehen.

Die EU-Kommission bot beiden Ländern an, zu vermitteln. Zeitgleich wurde am Freitagmittag bekannt, dass es bereits zu einem erheblichen Druckabfall in der durch die Ukraine laufende Pipeline gekommen ist - also weniger Gas geliefert wird.

Am Abend versicherte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko im Fernsehen, er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...