Aktientipp: Dart Group - Reif für die Insel

Die britische Dart Group ist die Muttergesellschaft des Ferienfliegers Jet2.com und der Touristikgesellschaft Jet2holidays. Der Aktienkurs hob zuletzt ab und durchbrach den Kurswiderstand bei 700 Pence, nachdem der Vorstand für das Geschäftsjahr 2017/18 (31. März) ein Vorsteuerergebnis in Aussicht gestellt hat, das deutlich über den aktuellen Markterwartungen liegen soll. Bisher rechneten Analysten bei einem Umsatz von 2,39 Milliarden Pfund Sterling mit einem Vorsteuergewinn von 95 Millionen Pfund.

Der Optimismus ist begründet. Die Airline, die Nummer drei im Königreich, eröffnete neue Stützpunkte an den Flughäfen Birmingham und Stansted und baute die Bekanntheit der Marke weiter aus. Der Konkurs des aggressiven Wettbewerbers Monarch Airlines stärkte die Wettbewerbsposition zusätzlich. In die Hände spielten auch die Probleme bei Ryanair in Sachen Verlässlichkeit.

Das Pauschalreisegeschäft genießt bei Kunden einen hervorragenden Ruf. In einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit landete es auf Platz vier von 250 britischen Unternehmen. Den Brexit muss die Gesellschaft nicht fürchten. Wegen des meist kalten und regnerischen Wetters auf der Insel werden die Briten auch über den Ausstieg aus der Europäischen Union hinaus Erholung in der Sonne suchen.

Kontrolliert wird das bilanziell solide Unternehmen - die Nettoliquidität lag zum Halbjahr bei 357 Millionen Pfund - von seinem Gründer Philip Meeson, der rund 38 Prozent der Aktien hält.

Aktientipp: SHW - Rennen um die Übernahme

Stefan Pierer hat einen langen Atem. Aus der kriselnden Zweiradfirma KTM hat der österreichische Unternehmer in zwei Jahrzehnten einen der erfolgreichsten Motorradkonzerne weltweit gemacht. Mit Pankl Racing kam ein Autozulieferer dazu, der zu den Top-Adressen bei Hightechkomponenten gehört. Jetzt greift Pierer nach dem schwäbischen Autozulieferer SHW: Ab 29. März soll es ein Übernahmeangebot für die Aktien des Aalener Traditionsunternehmens zu je 35 Euro geben. Pierer will seinen Anteil von 50 Prozent auf über 75 Prozent aufstocken. Damit könnte er SHW in sein Firmenimperium integrieren. Die Expertise von SHW in der Metalltechnik würde zu KTM passen, den Schwaben käme Pierers weltweites Geschäft zugute.

Clever gewählt ist der Zeitpunkt des Angebots allemal. SHW ist in einer schwierigen Phase. Vor einem Jahr ging ein Großauftrag von Tesla verloren, dann wurden Orders von Opel storniert. Das Geschäft mit Komponenten für Dieselmotoren leidet unter der Abgasdiskussion. Wenn ein Investor wie Pierer 35 Euro für eine Aktie bietet, steckt sicherlich mehr in dem Papier. Diese Meinung vertrat auch der Schweizer Großinvestor Notz Stucki, bevor er im vergangenen Sommer sein 15-Prozent-Paket an Pierer abtrat, weil er keine Chance mehr im Rennen um SHW sah. Noch neun Prozent hat der chinesische Finanzinvestor Anhui.

Operativ sieht es für SHW langsam besser aus. Letztjährige Investitionen zahlen sich aus, der Absatz hochwertiger Produkte wie Verbundbremsscheiben zieht an, das zukunftsträchtige Geschäft mit Pumpen und Steuerelementen für Elektromotoren wird ausgebaut. Bis 2020 plant SHW einen Umsatzanstieg von 400 auf 600 Millionen Euro. Der Aktie gäbe das Spielraum für Kurse von 50 Euro und mehr.

Aktientipp: Münchener Rück - Japaner im Datenrausch

Der japanische Beteiligungskonzern Softbank wird wahrscheinlich bei der Rückversicherung Swiss Re einsteigen. Softbank dürfte dabei, so vermuten die Analysten der Deutschen Bank, vor allem an den großen Datenmengen der Schweizer und deren Know-how in Sachen Risikobewertung interessiert sein. Aktien der Swiss Re (ISIN: CH0126881561) haben deshalb kräftig angezogen und sind weiter aussichtsreich.

Günstiger für Neueinsteiger sind die Anteile des Konkurrenten Münchener Rück. Der Börsenwert der Schweizer entspricht 90 Prozent ihres Prämienvolumens, die Münchener sind für etwa 50 Prozent ihres Prämienumsatzes zu haben. Und auch in München ist Big Data ein Schlüsselthema. So hilft die Analyse von Datenmengen etwa bei der Früherkennung von Feuer- und Großschäden, bei der Bewertung von Risiken und der schnellen, kostengünstigen Abwicklung von Versicherungsleistungen. Neuester Deal ist eine Partnerschaft mit dem ...

