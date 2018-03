Warren Buffett hat sich seinen Ruf als einer der besten Investoren in der Geschichte redlich verdient. Millionen von Anhängern haben von seinem Rat profitiert, den er regelmäßig sowohl den Investoren von Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) als auch der Öffentlichkeit gibt.



Die neueste Ausgabe des jährlichen Briefes von Buffett an die Berkshire-Aktionäre kam kürzlich heraus. Darin spricht "das Orakel von Omaha" viel darüber, wie sich das Konglomerat in letzter Zeit entwickelt hat. Gegen Ende des Briefes gibt Buffett einige Informationen über die Risiken beim Investieren. Diese Lektionen hatte er selbst vor einem Jahrzehnt bei einer ungewöhnlichen Investition gelernt. Insbesondere bemerkte Buffett, dass ...

