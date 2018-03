Unterföhring (ots) - Diese neue Show ist ein Fall für sich: Mit sehr starken 13,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern feiert die neue SAT.1-Impro-Show "Mord mit Ansage" einen gelungenen Auftakt am Fun Freitag. Ebenfalls rund lief es im Anschluss für "Richtig witzig": Die neue Comedy-Show mit Hugo Egon Balder erzielt richtig gute 12,9 Prozent Marktanteil (14-49 J.). Schon zuvor begeisterte Hugo Egon Balder und sein Rateteam in "Genial daneben" 10,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.



Nächsten Freitag (22:15 Uhr, SAT.1) sind bei "Mord mit Ansage" Luke Mockridge, Lisa Feller, Oliver Pocher, Horst Lichter und Mirja Boes im Einsatz und müssen einen Mordfall im Hotel "Zum goldenen Ast" aufklären ...



