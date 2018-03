Anschläge, Verhaftungen, Erdogan: Zwei Jahre lang mieden deutsche Touristen die Türkei. Jetzt steigen die Buchungszahlen wieder rapide an.

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu könnte auf diese Dienstreise eigentlich verzichten. Trotzdem will er kommende Woche zur Reisemesse ITB nach Berlin reisen, obwohl sein Kollege, Tourismusminister Numan Kurtulmus, sich bereits seit Wochen für die führende Tourismusausstellung Deutschlands angemeldet hat.

Cavusoglu hat jedoch noch ganz eigene Ziele. Er will die deutsch-türkische Partnerschaft zementieren. Und dazu gehört auch, dass wieder mehr Bundesbürger an die Strände an der türkischen Riviera kommen.

Bis zu 5,6 Millionen Deutsche jährlich machten in der Vergangenheit Urlaub in der Türkei. Doch seit 2015 ging diese Zahl zurück, auf 2,5 Millionen im Jahr 2016. Für den Rückgang verantwortlich waren zum einen zahlreiche Anschläge in dem Land, bei denen unter anderem auch zwölf Deutsche starben.

Hinzu kommt die Verhaftung tausender Menschen, darunter mehrerer deutscher Staatsbürger. Im Juli 2017 hatte das Auswärtige Amt im Zuge der Krise die Reisehinweise für die Türkei verschärft. Schließlich wollten viele Deutsche mit ihrem Fernbleiben ein Zeichen gegen den türkischen Staatspräsidenten Erdogan setzen, dessen Politik und Führungsstil vielen aufstieß.

Die hehren Motive der Urlauber scheinen nun den rationalen Argumenten zu weichen. "Die Türkei, die im Vergleich zu 2015 insgesamt 50 Prozent Gäste aus Deutschland verloren hatte, ist wieder im Kommen", heißt es vom Verband der Deutschen Reisewirtschaft (DRV).

