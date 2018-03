Liebe Leser,

der vorliegende Fonds ist besonders für Anleger interessant, die sich für nordamerikanische Aktien interessieren. Der Referenzindex des ISHARES NASDAQ-100 ETF ist nämlich, wie der Name bereits vermuten lässt, der NASDAQ-100. In diesem sind die 100 Aktien der größten Unternehmen Nordamerikas gelistet, die im NASDAQ Stock Market notiert sind und bei denen es sich nicht um Finanzwertpapiere handelt. Anleger, die in diesen Fonds investieren, legen ihr Geld also in einige der erfolgreichsten ... (Alexander Hirschler)

