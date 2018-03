Liebe Leser,

am Donnerstag stieg die Baumot Group-Aktie im Zusammenhang mit den nun möglichen Diesel-Fahrverboten und der damit verbundenen Hardware-Nachrüstung auf ein neues Jahreshoch. Am Freitag dann ging es gleich wieder in die umgekehrte Richtung. Die Baumot Group-Aktie verlor fast 10 % an Wert.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Niedrigeres Handelsvolumen begünstigt Kursrückgang!

Durch das niedrigere Handelsvolumen und die geringere Nachfrage nach der Baumot Group-Aktie ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...