Liebe Leser,

auch wenn es so scheint, als ob nur Länder wie Deutschland oder die USA gute und Erfolg versprechende Aktien bieten, trügt dieser Eindruck. Gerade in Schwellenländer wie China hat Unternehmergeist viel Raum und erbringt gute Renditen. Kein Wunder also, dass Portale wie Alibaba auch aus westlichen Medien - und hoffentlich bald auch aus den Portfolios - nicht mehr wegzudenken sind.

Der COMSTAGE MSCI EMERGING MARKETS ETF versammelt unter seinem Dach Aktien, die im MSCI ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...