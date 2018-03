Die SPD beginnt mit der Auszählung des Mitgliederentscheids. Nicht nur die Genossen sind nervös, auch Kanzlerin Merkel muss zittern.

An diesem Samstagnachmittag treffen im Willy-Brandt-Haus brisante Unterlagen ein. Per Lastwagen werden die Stimmzettel gebracht, auf denen in den vergangenen Tagen und Wochen die SPD-Mitglieder angekreuzt haben, ob sie einer Neuauflage der Großen Koalition zustimmen. Mehr als 463.000 Genossen durften an dem Votum teilnehmen, die Beteiligung soll hoch sein. Rund 120 ehrenamtliche Helfer werden in der SPD-Zentrale nun auszählen. Am Sonntagmorgen soll das Ergebnis verkündet werden.

Damit haben in Berlin bange Stunden des Wartens begonnen. Es geht um viel, für manche geht es um alles. Bekommt Deutschland mehr als fünf Monate nach der Bundestagswahl endlich eine Regierung? Oder verhindern die SPD-Mitglieder ein weiteres Bündnis ihrer Partei mit der Union? In diesem Fall stünde Andrea Nahles, Fraktionschefin und designierte Parteivorsitzende der SPD, vor einem Scherbenhaufen. Aber auch für Angela Merkel (CDU) wäre eine Nein der Genossen ein Problem. Nach dem Aus der Jamaika-Sondierungen mit Grünen und der FDP wäre dann schon ihr zweiter Anlauf zu einer Regierungsbildung gescheitert.

Selten dürften Merkel, Nahles und CSU-Chef Horst Seehofer sich so einig gewesen wie in diesen Stunden, da sie alle drei einem Ja der SPD-Mitglieder entgegenfiebern. Die Chancen, dass sich die Hoffnung erfüllt, stehen nicht schlecht. Vor wenigen Tag ergab der ARD-Deutschlandtrend, dass die Zustimmung der SPD-Anhänger gegenüber der letzten Erhebung von vor zwei Wochen um 15 Prozentpunkte auf 66 Prozent geklettert ...

