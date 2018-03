Noch nie waren die griechischen Steuerfahnder so erfolgreich wie 2017: Sie stellten fast drei Mal so hohe Verstöße fest wie im Vorjahr. Aber auch die Steuerhinterzieher werden immer raffinierter.

Kürzlich in einem bekannten Nachtklub an der Athener Iera Odos, der Heiligen Straße: Der Nachtklub unweit des Kerameikos-Friedhofs, wo die Athener der Antike ihre Toten bestatteten, ist an diesem Freitagabend gut besucht. Ein Paar sitzt an der Bar, gleich neben der Registrierkasse. Er nippt an einem Scotch, sie hat einen Gin Tonic bestellt. Nach einer halben Stunde haben die beiden genug gesehen. Sie fragen nach dem Geschäftsführer und zücken ihre Dienstausweise: Steuerfahndung. Fast jeder zweite Drink, so notierten die Beamten, ging ohne die in der griechischen Gastronomie vorgeschriebene Quittung über den Tresen. Jetzt wartet auf den Nachtklubbetreiber eine eingehende Steuerprüfung.

"Mission erfüllt": Das können nicht nur diese beiden Steuerfahnder melden. Im vergangenen Jahr hat die Unabhängige Behörde für öffentliche Einnahmen (Aade) 18.148 Kontrollen durchgeführt, fast 5000 mehr als im Jahr zuvor. Dabei wurden Steuerverstöße von 104,3 Millionen Euro festgestellt. Das war zwar fast das Dreifache der Vorjahressumme - aber immer noch nur ein kleiner Bruchteil der in Griechenland hinterzogenen Steuern und Abgaben.

Die Steuerhinterziehung gilt als eine der Ursachen der griechischen Staatsschuldenkrise. Fachleute veranschlagen, dass die Griechen pro Jahr mindestens 16 Milliarden Euro am Fiskus vorbeischleusen. Das wäre rund ein Drittel der im vergangenen Jahr tatsächlich erzielten Steuereinnahmen. Allein die hinterzogene Mehrwertsteuer dürfte sich auf rund sechs Milliarden im Jahr belaufen.

Jahrzehntelang galt die Steuerhinterziehung als "Volkssport" und Kavaliersdelikt. Mit Rechtfertigungen waren die Griechen schnell bei der Hand. Schließlich habe das Volk vier Jahrhunderte unter der Knute der osmanischen Besatzer gelitten, und da sei es so etwas wie eine nationalen Ehrenpflicht gewesen, den Steuereintreibern des Sultans die Abgaben vorzuenthalten - eine Tradition eben. Sie erklärt vielleicht, warum es den aus Bayern ...

