Regieren oder untergehen: Die Mitglieder der SPD haben die Wahl. In der Partei herrscht vor der Auszählung des Abstimmungsergebnisses die größte anzunehmende Verunsicherung.

Natürlich, es gibt die Optimisten, die auch auf Nachfrage unerschütterlich bleiben. Jene, die sagen: Das wird schon, keine Bange. Die SPD-Mitglieder an der Basis seien doch viel vernünftiger als die Funktionäre und Parteitagsdelegierten. Jetzt die Partei mit einem Nein zum Koalitionsvertrag aus der großen Koalition herauszuwählen, wäre Selbstmord aus Angst vor dem Tode.

Und dann gibt es die anderen. Und die sind in der Mehrheit. Viele Genossen trauen sich nicht mehr, eine Prognose abzugeben, wie der Mitgliederentscheid ausgehen könnte, dessen Ergebnis am Sonntagmorgen feststehen wird. Sie trauen sich selbst, ihrem Gespür und ihrer Partei nicht mehr. Zu viel ist in den vergangenen Wochen kaputtgegangen ...

