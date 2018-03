Im Zuge der Ermittlungen zum Mord am Journalisten Jan Kuciak, haben die slowakischen Behörden alle Festgenommen nun wieder freigelassen.

Die slowakischen Behörden haben alle Verdächtige wieder freigelassen, die im Zuge der Ermittlungen zum Mord an dem Journalisten Jan Kuciak festgenommenen worden waren. Die sieben Personen seien nach 48 Stunden wieder auf freien Fuß gesetzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. In der Zeit sei untersucht ...

