Liebe Leser,

Wirecard ist am Freitag erneut nach unten gesackt. Nun könnte es richtig eng werden, mahnen verschiedene Analysten. Andere beruhigen mit Blick auf die Gesamtsituation. So schlecht stehe es um die Aktie nicht, meinen zum Beispiel Chartanalysten, die den Wert im Aufwärtstrend verorten. Im Einzelnen: Am Freitag ging es erneut um 2 % nach unten. Gilt dies schon als dramatisch? Mitnichten, meinen die Chartanalysten. Die Aktie unterliegt demselben Korrekturmechanismus, der derzeit ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...